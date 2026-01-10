京成電鉄は９日、上野動物園（東京都台東区）の双子のジャイアントパンダ・シャオシャオとレイレイが今月下旬に中国に返還されるのに合わせた記念乗車券を販売すると発表した。京成線の都内エリアで１日乗り放題となる乗車券２枚がつく。乗車券は２頭の写真がデザインされ、「ありがとうシャオシャオ・レイレイ」の言葉が添えられている。利用後はポストカードとして利用できるという。価格は１０６０円。京成上野、日暮里な