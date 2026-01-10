「２０２５年度厩舎関係者表彰式」が１０日、中山、京都競馬場のウイナーズサークルで行われ、中山では優秀騎手賞とフェアプレー賞を受賞した戸崎圭太騎手（４５）＝美浦・田島、フェアプレー賞に選出された大野拓弥（３９）＝美浦・フリー、丸山元気騎手（３５）＝美浦・根本、菊沢一樹騎手（２８）＝美浦・フリー、京都では優秀障害騎手賞を受賞した小牧加矢太騎手（２９）＝栗東・フリー、障害騎手特別賞の草野太郎騎手（３６