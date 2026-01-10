東京都大田区のマンション一室で、住人で音響設備会社社長の河嶋明宏さん（４４）が刺殺された事件で、殺人容疑で逮捕された同社営業部長の山中正裕容疑者（４５）が逮捕前の任意の調べに、「社員に対する感謝の気持ちがないと感じ、意見を言いに行った」と説明していたことが捜査関係者への取材でわかった。２人の間にトラブルは確認されておらず、警視庁は、山中容疑者が河嶋さんへの不満を一方的に募らせたとみている。山