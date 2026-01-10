４児のママで女優・加藤夏希（４０）が９日、ＳＮＳで華やかな新年のあいさつを投稿した。９日付のインスタグラムで、「映える写真作って！ってお願いしたら、頭だけ去年のものつけて可愛い着物姿になった」と投稿。門松の横で、華やかな振袖姿の写真を公開。髪にはゴージャスな髪飾り、帯にも飾りをつけており、正月のおめでたい雰囲気がいっぱいだ。この投稿には「めっちゃ素敵です♥」「女神様♥」「めちゃくち