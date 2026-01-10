1月10日、第104回全国高校サッカー選手権の準決勝で、神村学園（鹿児島）が尚志（福島）と対戦している。初の決勝進出を狙う神村学園は開始早々に失点。前半５分に左サイドを根木翔大に抜け出されると、クロスから岡大輝にゴールを許した。 それでも後半28分に同点に追いつく。左サイドでボールを受けた荒木仁翔のピンポイントクロスに日郄元が反応。ダイビングヘッドを叩き込んだ。貴重な同点弾を決めた日%