俳優・モデルの橋本愛さんが、写真集『 MOOD BOARD: 』の刊行を記念した取材会を行いました。 【写真を見る】【 橋本愛 】写真集で「欲望を解放」今年は「本来の自分も怖がらずに表現していけたら」抱負語る4人のフォトグラファーによるオムニバス形式で、橋本さんの春夏秋冬それぞれの表情を収めた今回の写真集。橋本さんは、?本当に見ていて飽きないというか、見応えのある写真集になった。私は満足しています?と、自信をの