タレントの松田ゆう姫（38）が、10日までに更新された大島由香里のYouTubeチャンネルに出演。SNSでの“失敗談”を上げた。SNSの話題になり、Xのアカウントは持っている大島が「Xは見てるだけ。リプライに耐えられないから」と理由を語り、「あとはお酒を飲んだ投稿がマジで怖すぎる」と加えた。「確かに」と応じた松田は「私自身は、恥ずかしいことしちゃう」と告白し、「哲学語っちゃう。一番恥ずかしい」と苦笑いして、大