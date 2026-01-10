立憲民主党の野田佳彦代表は10日、高市首相が衆院解散を検討しているとの一部報道に関し「もし解散なら覚悟を決めて受け止める。比較第1党を目指し、中道政権をつくる目標を掲げながら準備を加速していく」と記者団に語った。