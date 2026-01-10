山梨・富士河口湖町の交差点で、迫り来る逆走車の姿がカメラに捉えられた。車は逆走に気がついていた様子で、目撃者の車とギリギリですれ違ったという。一方、東京・世田谷区では歩道を走る乗用車も確認された。車両は歩行者のすぐ側まで接近したかと思えば、強引に車道へ割り込むなど、危険な運転を繰り返していた。正面に迫る逆走車の恐怖山梨・富士河口湖町で2025年12月19日午後5時頃に撮影されたのは、交差点を曲がった先に現