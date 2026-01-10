25年末にグラビアアイドル引退を発表していた藤乃あおいさんが亡くなっていたことが9日、分かった。親族が本人のX（旧ツイッター）を通じて伝えた。27歳だった。昨年12月31日のSNS更新からわずか9日のことだった。藤乃さんは大みそかの夜に「引退のご報告」と題した直筆の長文を公開。「これまでの5年間、藤乃あおいという私を支えてくれて」などとつづり、ファンに感謝。そして別の投稿で「藤乃あおいファンのみんなへ最後だよ