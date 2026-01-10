Image:Google Google（グーグル）が、Geminiを活用したGoogle TV向けの新機能をCES 2026で発表。GeminiがGoogle TVに搭載されることで、AIによる情報検索も可能になり、画像やリアルタイムの情報を含みながらトピックを検索できる「視覚的にリッチなフレームワーク」を提供するとのこと。これは、GoogleがGemini 3で導入した「ビジュアルインターフェース」になりそうです。また「Deep dives