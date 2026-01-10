白は素敵だけど、「汚れが気になるから……」とつい敬遠しがち。そんな大人にこそ試してほしいのが、【GU（ジーユー）】のホワイトアイテムです。素材やデザインを選べば、白でも構えすぎず、日常に取り入れやすいのが今季のポイント。今回は、真似しやすいスタッフさんの「ホワイトコーデ」をピックアップ。気負わずチャレンジして、白をもっと身近に楽しんでみて。 モチーフアイテムも白なら品よく取り