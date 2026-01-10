10年前、20年前30年前に『FRIDAY』は何を報じていたのか。当時話題になったトピックを今ふたたびふり返る【プレイバック・フライデー】。今回は20年前の’06年１月27日号の『大学日本一の豪華祝勝会の後、ジミ〜ッに締めました?史上最強?早大ラグビーのエース・五郎丸歩は「吉野家でVの夜」』を紹介する。11日に行われる全国大学ラグビー選手権の決勝で早稲田大学は６大会ぶり17回目の優勝をかけて明治大学と激突する。約20年前