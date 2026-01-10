女優ジュリア・ロバーツ（58）は「プリティ・ウーマン」が今作られても、出演することはないだろうと語った。1990年公開の同ロマンチックコメディで、売春婦のヴィヴィアン役を演じたジュリアだが、当時とは価値観が大きく変わってしまっているため、あのような作品に出演することは「無理」だと話している。 【写真】激レア3人の子供たちと家族ショット ジュリアはデッドラインにこう話す。「それは無理でし