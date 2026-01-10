関東地方は、朝から青空が広がっています。空気が乾いていますので、火の取り扱いには注意してください。【午後の天気】各地ともおおむね晴れますが、神奈川や千葉の沿岸部は、夜になるとにわか雨や雷雨の所があるでしょう。日中の最高気温は、南風が強まるため、南部を中心に3月並みの14度くらいまで上がりそうです。【週間予報】11日以降も晴れの天気がしばらく続くでしょう。12日の成人の日は真冬の寒さに戻りますが、13日以降