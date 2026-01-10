元日向坂４６の女優・丹生明里（２４）が１０日、都内で「１日運行管理者」就任イベントに出席した。丹生は管理者の制服を着用して登場。大型車両業務者との対面点呼やシステム管理の確認など、実際の業務を体験し「運転手さんと対面で信頼関係を築いて、私たちの見えないところで無事故や安全運転を支えている方がいることが知られて、とても学びになった」と感動の面持ち。その後のトークショーでも業務スタッフに進んで質問