マレーシア・オープン準決勝で韓国ペアと対戦する福島由紀（右）、松本麻佑組＝10日、クアラルンプール（ゲッティ＝共同）バドミントンのマレーシア・オープンは10日、クアラルンプールで準決勝が行われ、女子ダブルスの福島由紀（岐阜Bluvic）松本麻佑（ほねごり）組は韓国のペアに0―2で敗れた。（共同）