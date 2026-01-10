音楽ユニット「YOASOBI」のikuraこと、シンガー・ソングライターの幾田りら（25）が9日放送のTBS「A-Studio+」(金曜後11・00)に出演。好きなタイプについて語った。幾田は「やっぱり自分が声というものに敏感なので、自分の声も含めて。なので声は大事ですね、結構。歌声というよりかはしゃべってる声とかも全て」と告白。「最初に耳に入った時に“なんかいいな”みたいな。自分の中で馴染みがいい声」と明かした。さらに「