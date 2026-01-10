野性爆弾のくっきー！が１０日、大阪市のＬＡＵＧＨ＆ＰＥＡＣＥＡＲＴＧＡＬＬＥＲＹで開催中の京藍染師・松粼陸氏の個展「ＬＡＵＧＨＩＮＫＹＯＡＩ」（１８日まで）に来場し、松崎氏との合作展示を記念した取材会に登場した。１００年前に途絶えた京藍を復活させた松粼氏の作品をキャンパスに、「ｓｔｒａｗｂｉｒｄ補食されし者を捕獲するため甘甘苺に擬態し鳥型人間ちゃん」を描き、独特のセンスを