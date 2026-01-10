リーグ優勝を果たした昨季とは一転して、今季は不調のシーズンとなっているスコットランドのセルティック。今季のレギュラーシーズンは20試合を終えて3位。ハーツ、レンジャーズに後れを取る形となっている。そんなセルティックを救うべく、日本代表FW古橋亨梧復帰の可能性を主張する報道が散見されるようになった。古橋は2021年から2025年までセルティックに在籍したストライカーで、在籍した5年では165試合に出場して85ゴール19