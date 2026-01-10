リクルートは、旅行予約サイト「じゃらんnet」のダイナミックパッケージ「じゃらんパック」で「新春お年玉SALE」を、1月6日から20日まで開催する。東京/羽田発着の一例は、札幌2日間（定山渓万世閣ホテルミリオーネ泊）が32,000円、大阪2日間（日和ホテル大阪住之江公園駅前泊）が28,300円、沖縄2日間（ノボテル沖縄那覇泊）が30,500円など。旅行期間は1月7日から6月30日まで。また、旅行代金に応じて使用できる最大3万円分の割引