俳優の高橋英樹が9日に自身のアメブロを更新。左手の手術を受けることを報告した。この日、高橋は「これから左手バネ指の手術」というタイトルでブログを更新し「左手バネ指と手首の手術です」と報告。手術には「奥さんや女子マネ佐藤くんも来ています」と妻やマネージャーが付き添っていることを説明した。続けて、手術は「一応 全身麻酔の予定です」と明かし「私自身も準備が大変でした」と振り返った。最後に「更なる健康を目指