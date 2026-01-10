元純烈の小田井涼平（54）が10日、東京・浅草で、「東京力車に学ぶ！小田井涼平“初”人力車体験」出発式に出席した。同イベントは2月1日、東京・新宿FACEで開催する初ソロライブのPRを兼ね、ゲスト出演する浅草で人力車を引く現役俥夫ユニット「東京力車」メンバーに教えを受けた。同コンサートで福山雅治（56）の曲を歌唱することが明かし、小田井が見たNHK紅白歌合戦のエピソードを披露した。それは大泉洋（52）が白組司会者