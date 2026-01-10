◇フィギュアスケート全米選手権（2026年1月9日ミズーリ州セントルイス）フィギュアスケートの全米選手権は9日（日本時間10日）、ミラノ・コルティナ冬季五輪代表選考会を兼ねて行われ、女子フリーでアンバー・グレン（26）が150.50点をマークし、合計233.55点で3連覇を飾った。グレンは7日（同8日）のショートプログラム（SP）で国際スケート連盟（ISU）非公認ながら“今季世界最高”の83.05点を記録してトップに立ってい