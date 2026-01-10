トッテナム・ホットスパーに所属するアルゼンチン代表DFクリスティアン・ロメロに追加で1試合の出場停止処分が下されたようだ。9日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。トッテナム・ホットスパーの主将を務めるロメロは、先月20日に行われたプレミアリーグ第17節のリヴァプール戦（●1−2）で前半のうちにシャビ・シモンズが一発退場となっていた中で、90＋3分に2枚目のイエローカードをもらったことで退場となっていた。