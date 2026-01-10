漫才コンビ、オール阪神・巨人が10日、大阪・今宮戎の大阪・今宮戎神社の「十日戎」で「宝恵（ほえ）かご行列」に参加した。イベント参加に先立ち、取材に応じ、テレビでの漫才封印宣言が飛び出した。宝恵かごに乗るのは2020年以来で3回目。巨人（74）は「『巨人阪神さん乗ってください』と言ってもらえてうれしい」と話し、阪神（68）は「楽しんできます」と笑顔を見せた。年末年始は体調を崩し、阪神は「年末の劇場はおむつをし