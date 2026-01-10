群馬県太田市の住宅の駐車場で、男性が刺され死亡した事件で、殺人未遂の疑いで逮捕されたベトナム国籍の男と被害者の男性の間にトラブルがあったとみられることが分かりました。ベトナム国籍のチャン・グエン・フック・ダット容疑者（24）は8日午後、太田市の住宅の駐車場で、太田輝さん（25）を刃物のようなもので首を刺して殺害した疑いで10日朝、送検されました。チャン容疑者は「殺そうとしました」と容疑を認めているという