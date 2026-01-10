2026年4月から、固定電話の基本料金が月1870円から2090円へ値上げされます。「たった220円」と思うかもしれませんが、実家の固定電話を思い浮かべると、ほとんど使っていないのに毎月払い続けているという家庭もあるのではないでしょうか。 月に1回かかってくるかどうかであっても「なんとなく不安」「高齢の親がいるから」といった理由で、固定電話をそのまま契約しているケースもあるでしょう。そのため、今回の値上