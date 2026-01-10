ドジャース所属のフレディー・フリーマン内野手が今春３月に開催されるＷＢＣ本大会に、カナダ代表としての出場を熱望していると「スポーツイラストレイテッド」を始めとした現地メディアが報道した。コンディション面などの問題で出場可否の最終的な結論はまだ先になりそうだが、ＷＳ連覇チームの一員が同国代表としてプレーすれば、ＷＢＣ本大会でも台風の目になるかもしれない。カナダは２００６年の第１回ＷＢＣから、全