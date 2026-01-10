８日、ケニアのアンボセリ国立公園に生息するゾウの群れ。（ナイロビ＝新華社記者／謝剣飛）【新華社ナイロビ1月10日】ケニアのアンボセリ国立公園は、タンザニアとの国境地帯に位置し、アフリカ最高峰のキリマンジャロ山麓に広がる、世界的に知られた観光名所だ。敷地面積は約390平方キロに及び、広大な草原にはゾウやライオン、レイヨウなど多種多様な野生動物が生息している。８日、ケニアのアンボセリ国立公園に生息するイン