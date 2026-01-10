HRCとホンダアクセスによる共同開発パーツホンダは、1月9〜11日に幕張メッセで開催されてる『東京オートサロン2026（以下TAS）』において、『プレリュードHRCコンセプト』を発表した。【画像】ホンダ・プレリュードHRCコンセプトとレーシングカーのホンダHRCプレリュードGT！全7枚ホンダ・ブースのメインステージに、『シビック・タイプR HRCコンセプト』と共に展示されたプレリュード。ただ、コンプリートカー的に開発されてい