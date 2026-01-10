愛知県尾張旭市で70代くらいの女性が軽乗用車にはねられ、意識不明の重体とみられます。 【写真を見る】70代くらいの女性が軽乗用車にはねられ重体 「前の信号を見ていて相手の発見が遅くなった」 運転していた会社員の男を逮捕 愛知・尾張旭市の交差点 警察によりますと、10日午前6時半ごろ、愛知県尾張旭市東大久手町の交差点で、道路を歩いて渡っていた70代くらいの女性が、走ってきた軽乗用車にはねられ意識不明の重体とみら