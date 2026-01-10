どこかで出会ったような懐かしさがあふれる「高橋まゆみ人形展」が、静岡県三島市の美術館で始まりました。 【動画】「うちのおばあちゃんに似ている」家族の日常を創作人形にした「高橋まゆみ人形展」始まる＝静岡・三島市 畑仕事のあと、肩を寄せて腰掛け、語り合う老夫婦に… 辛いことがあった娘の肩にそっと手を置く母親。 これは、家族の日常や季節ごとの豊かな自然を創作人形にして発表している作家・高橋まゆみさんの