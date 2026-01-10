俳優の吉田鋼太郎（66）が10日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）に出演。家庭内での家事分担を明かした。4歳と0歳9カ月の姉妹を育てる吉田。MCの「品川庄司」庄司智春から「家の中で担当されている家事は？」と質問される場面があった。吉田が「ご飯作る、食器洗い、お風呂掃除、トイレ掃除」と回答すると、MCの藤本美貴、女優の内田理央は「えー！」と驚き。家事は「嫌いじゃない」という。庄司は「