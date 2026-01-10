西武の新人合同自主トレが１０日、埼玉・所沢市のカーミニークで始まった。午前中はウオーミングアップやキャッチボール、ノックを行った後、投手と野手に分かれて練習した。一般公開日ということもあり多くのファンが詰めかけた初日。午前中の練習終わりには屋外でティー打撃を行ったドラフト１位・小島大河捕手＝明大＝が「２０２５年ドラフトが最高のドラフトだったと言われるように全員で頑張っていきたい」と集まったフ