?スーパーマン?を初めて世界に紹介した「アクション・コミックス」第１巻が史上最高の１５００万ドル（約２３億６８３２万円）で落札された。英紙ミラーが９日、報じた。?コミック界の聖杯?とも呼ばれる「アクション・コミックス」第１巻が波乱万丈の運命をたどり、過去最高額となる１５００万ドルで落札された。１９３８年の発売当時はわずか１０セントで販売されていた。９日に発表されたこの非公開取引では、所有者と購入者の