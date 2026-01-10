野性爆弾・くっきー！が１０日、大阪・難波の「ＬＡＵＧＨ＆ＰＥＡＣＥＡＲＴＧＡＬＬＥＲＹＯＳＡＫＡ」で、京藍染師・松崎陸さんと合作した作品の取材会に出席した。松崎さんの「ＬａｕｇｈｉｎＫｙｏａｉ―京藍の中で笑う京藍染師松崎陸個展」が８日から１８日まで同所で開催中。くっきー！は「ｓｔｒａｗｂｉｒｄ」で、「捕食されし者を捕獲するため甘甘苺（いちご）に擬態し鳥型人間ちゃん」を描いた。