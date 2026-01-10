前巨人で今季西武と育成選手契約を結んだ高橋礼投手（３０）が１０日、西武の新人合同自主トレが行われている埼玉・所沢市のカーミニークを訪問した。今オフは「コントロールを見直して精度を上げること」に取り組む。西口監督をはじめ、多くの球団関係者にあいさつを行った後は、キャッチボールなどを行い調整。指揮官はこの日、高橋礼の今季の中継ぎ起用を明言。「まずは支配下に上がるところからだと思う。今年の７月までに