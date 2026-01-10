「金塊争奪ッ！三つ巴ムビチケ」ビジュアル（C）野田サトル／集英社 （C）2026 映画「ゴールデンカムイ」製作委員会 山崎賢人が主演を務める映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』（３月13日公開）の、ムビチケ全３種のビジュアルが公開された。累計発行部数3,000万部（2025年８月時点）を突破する大人気コミック「ゴールデンカムイ」（集英社ヤングジャンプ コミックス刊）。明治末期の北海道を舞台に、莫大な