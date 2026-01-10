俳優の吉田鋼太郎（66）が10日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）に出演。妻からのダメ出しについて語った。4歳と0歳9カ月の姉妹を育てる吉田。MCの「品川庄司」庄司智春から「怒られたことありますか？奥様に。子育てに関して」と質問される場面があった。「甘すぎる」と指摘されたことがあると回答。「YouTubeとか（娘が）見たがっちゃうんですよ」と吉田家の日常エピソードを語り始めた。吉田自身も