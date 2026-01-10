◇第78回全日本バレーボール高等学校選手権・準決勝 金蘭会3-2東九州龍谷(10日、東京体育館)バレーボールの高校日本一を決める「第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会」は10日、大会5日目を迎え、準決勝が行われました。準決勝第1試合では、今夏のインターハイ女王である金蘭会(大阪)と、第72回大会(2020年)で優勝した東九州龍谷(大分)が対戦しました。第1セットから互いに一歩も譲らない展開となりましたが、僅差で東九州