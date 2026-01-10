Snow Man佐久間大介（33）が10日、都内で、日本語吹き替え版で声優三森すずこ（39）とダブル主演を務めたCGアニメ映画「白蛇：浮生〜巡りめぐる運命の赤い糸〜」（30日公開）の完成披露試写会に登壇した。中国の4大民間説話の1つ「白蛇伝」の前世を描いた「白蛇：縁起」（21年公開）の続編で、白蛇の妖怪と人との許されざる愛を描いた悲恋物語。佐久間は前作で演じた主人公・宣の生まれ変わりの青年・仙（セン）に声をあてた。声