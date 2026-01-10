7人組ガールズグループ「HANA」のCHIKA（21）MAHINA（16）KOHARU（20）が10日、東京ミッドタウンのスケートリンクでテレビ朝日系アニメ「メダリスト」（24日開始、土曜深夜1時30分）アイススケートリンクイベントに出席した。フィギュアスケートが題材の人気アニメの第2期。HANAは主題歌「Cold Night」で初のアニメタイアップとなり、KOHARUは「みんなアニメの主題歌をやってみたかったし、『メダリスト』を見ていたメンバーもいた