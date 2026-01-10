1月10日に「第101回天皇杯 全日本バスケットボール選手権大会」ファイナルラウンド準決勝が行われ、アルバルク東京が三遠ネオフェニックスと対戦した。 A東京は1点リードで迎えた第1クォーター残り50秒からライアン・ロシター、セバスチャン・サイズが連続得点を記録。8点のリードを奪うと、続く第2クォーターは点の取り合いになりながらザック・バランスキー、福澤