デンバー・ナゲッツ vs アトランタ・ホークス日付：2026年1月10日（土）開催地：ボール・アリーナ（Denver）最終スコア：デンバー・ナゲッツ 87 - 110 アトランタ・ホークス NBAのデンバー・ナゲッツ対アトランタ・ホークスがボール・アリーナ（Denver）で行われた。 第1クォーターはアトランタ・ホークスがリードし28-30で終了する。