愛知県田原市の伊良湖町で年末年始を過ごしていました。私のパートナーは当日まで湖だと思っていたようですが、朝陽も夕陽も拝むことができる渥美半島の岬です。明治時代、民俗学者の柳田國男が一ヶ月ほど滞在し、親友の島崎藤村に、この地のことを語り、「名も知らぬ遠き島より……」で知られる名曲「椰子の実」が生まれました。さて、滞在先では温泉に何度も浸かり、海を眺め、ちびちびお酒を飲みながら、ゆったり過ごします。