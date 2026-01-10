第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会（春高バレー2026）の女子準決勝が10日（土）に行われた。夢のセンターコート、第1試合では金蘭会（大阪）と東九州龍谷（大分）が対戦した。 1セット目、5年ぶりのセンターコートになる東九州龍谷は、得意とするコンビバレーで主将の藤崎愛梨、長身サウスポーの忠願寺莉桜を中心に相手ブロックを散らしながら得点を決め、5