タレントの鈴木奈々（37）が10日、自身のインスタグラムを更新。芸能界の友人との“タコパ”の様子を明かした。鈴木は「安藤なつさんともえあずちゃんとタコパしたよー」とし、「メイプル超合金」の安藤なつが大量のたこ焼きを焼く様子や、大食いアイドル・もえのあずきとたこ焼きを食べるショットを掲載。「なつさんが作ってくれたたこ焼きが美味すぎて3人で250個くらい食べたよーもっと食べたかも！」とつづった。続けて