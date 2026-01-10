元純烈の小田井涼平（54）が10日、東京・浅草で、「東京力車に学ぶ！小田井涼平“初”人力車体験」出発式に出席した。同イベントは2月1日、東京・新宿FACEで開催する初ソロライブのPRを兼ね、ゲスト出演する浅草で人力車を引く現役俥夫ユニット「東京力車」メンバーに教えを受けた。「正月にある消防の出初め式みたいでうれしい」とすると、「もうすぐ55歳になるので世間で言えば定年だけど、定年前に再就職先が見つかるとは思わ