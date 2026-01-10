恋愛でつまずく原因は、相手そのものよりも「比べる癖」にあったりするもの。元恋人、友達の恋、SNSで見かける幸せそうなカップルなど、無意識に比べてしまうと、目の前の関係が見えにくくなります。実は過去や他人と“比べない女性”ほど、恋がうまくくものなんです。比べない女性は、“今の関係”に集中できる恋愛上手な女性は、過去の恋や相手の元恋人を必要以上に引きずりません。「それはそれ、これはこれ」と気持ちを切り分